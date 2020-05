Feststeht: Die KgL begnügt sich heuer noch mit einer Grundsanierung der Wasserleitungen und der Elektroinstallationen – die Kosten stehen dafür noch nicht fest. Ebenso wenig ist derzeit klar, wer der neue Pächter wird. Noch vor der Corona-Krise gab es drei Interessenten. Auch die Festspiele zeigten sich interessiert – die winken nun aber ab: „Natürlich wäre diese leerstehende Liegenschaft direkt neben unserem Schüttkasten verlockend. Aber in dieses sehr verschachtelte Haus müsste so viel investiert werden, dass es für uns nicht in Frage kommt“, sagt Präsidentin Helga Rabl-Stabler. Die Stadt will sich nun bei den verbleibenden Interessenten erkundigen.