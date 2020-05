„Die meisten Besucher kommen am Nachmittag“, sagt Doris Kollar-Plasser, Leiterin des Hauses St. Josef in Gmunden. Hier leben 94 Bewohner, Besucher müssen – wie in jedem Heim – einen Besuchstermin vereinbaren. Falls an Demenz erkrankte Menschen besucht werden, läuft es anders ab: „Wir sprechen im Vorfeld mit den Angehörigen darüber, wie sich die Demenz entwickelt hat, erst dann wird ein Termin vereinbart.“ Und dann stehen Extrabesuchsplätze zur Verfügung: „Es ist ja gerade für diese Bewohner eine besonders ungewöhnliche Situation.“