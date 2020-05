Die deutsche Handball-Bundesliga (HBL) gibt das Finalturnier um den DHB-Pokal nicht auf und hat es nun ins nächste Jahr verlegt. Als neuer Termin wurde das Wochenende am 27. und 28. Februar 2021 angesetzt, wie die HBL am Montag mitteilte. Austragungsort für das Final Four mit den bereits qualifizierten Bundesliga-Klubs THW Kiel, TSV Hannover-Burgdorf, TBV Lemgo und MT Melsungen bleibt Hamburg.