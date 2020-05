„Es ist jetzt alles geregelt, dass wir wirklich sicher und gut trainieren können“, betonte Andreas Puelacher, der Sportliche Leiter der ÖSV-Herren, am Montag. Abgesehen von den allesamt negativ ausgefallenen Corona-Tests habe man auch die Unterbringung entsprechend organisieren müssen. „Wichtig war auch, dass wir Appartements bekommen, wo alle getrennt sind, dass wir den Abstand einhalten. Und auch am Berg müssen wir den Abstand einhalten“, so Puelacher. Alle Beteiligten sind diesbezüglich geschult worden.