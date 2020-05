Das Labor im Nebengebäude der Ankunftshalle hat noch keine drei Stunden geöffnet, da lassen sich bereits 37 Personen testen. Drei Patienten sind vor mir an der Reihe. Obwohl ich mich strikt an die wochenlange Ausgangssperre sowie die Sicherheitsmaßnahmen gehalten habe und mich gesund fühle, muss ich an die eine Frau denken, die an der Wursttheke so richtig arg gehustet hat. Vielleicht wurde ich ja doch infiziert und spüre keine Symptome?