Rückkehr in den Klassenverband

Die Situation im Umfeld der „Corona-Matura“ ist für alle ungewohnt, doch: Die Freude überwiegt, die letzten Wochen vor der großen Reifeprüfung nicht alleine vor dem Laptop meistern zu müssen, sondern gemeinsam im zusammengeschweißten Klassenverband. Und zwar in jener Umgebung, in der man bereits die letzten acht Jahre verbracht hat. Stefan Müller, der Mathematiklehrer, eröffnet die erste Lerneinheit - drei Stunden intensive Vorbereitung auf die Zentralmatura stehen bereits am Programm. Er ist sehr zufrieden mit seinen Schülerinnen, die Videokonferenzen haben stets gut geklappt, „auch wenn nicht immer alle Kameras eingeschaltet waren“, schmunzelt der Pädagoge.