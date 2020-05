Nach Ried im Innkreis verlegt

Nachdem die 120 Milizsoldaten anwesend waren und ihre Waffen und Bekleidung ausgefasst hatten, war ihr Dienst in Hörsching auch schon wieder erledigt. Sie wurden zu Mittag nämlich in die Kaserne nach Ried verlegt, werden jetzt dort in den kommenden zwei Wochen auf ihren Einsatz vorbereitet. Was sie genau erwartete konnte keiner der „Neo-Soldaten“ so richtig beantworten. „Ich wusste, dass ich Montagfrüh in Hörsching sein muss. Wohin es für mich geht und was meine Aufgaben sind, das weiß ich noch nicht. Da lass ich mich überraschen“, erzählte David Wagner (23) aus Eggerding. „Geplant ist, dass wir bis Ende Juli im Einsatz sind“, weiß Markus Broz (27) aus Wallern an der Trattnach.