Als „Kurswechsel“ bezeichnet die Bürgerliste das Bekenntnis des Bürgermeisters Harald Preuner, an den für heuer geplanten Projekten festzuhalten. Gut 500 Punkte wurden am Montag von Stadtregierung und Abteilungsleitern diskutiert – kein einziger wurde gestrichen. „Kein Mensch spricht vom Streichen des Geldes“, hielt Preuner bei der Klausur fest. Stattdessen will die Stadt sogar Projekte vorziehen und alles umsetzen, was sich heuer noch ausgeht.