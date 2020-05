ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner ergänzt: „Wir überlegen derzeit mehrere Szenarien, wie es weitergehen kann. Die Frage bleibt, ob der Virus über den Ball übertragen wird. Aktuell sagen viele Experten Nein. So hoffen wir, im August wieder ein Training mit Körperkontakt zu haben. Das Wunschszenario für den Ligastart in Österreich ist September.“ Aber das ist nicht sicher. „Vielleicht kann in Europa überhaupt erst 2021 gespielt werden“, fürchtet Hausleitner. Dann müsste in den Ligen überlegt werden, in welchem Modus gespielt wird.