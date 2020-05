Die Corona-Krise trifft viele Familien finanziell ganz schön hart. Mit 1. April des Jahres stieg die Arbeitslosigkeit in Salzburg um 138 Prozent. An teure Kinderbetreuung im Sommer ist momentan nicht zu denken. Nachdem die Stadt Salzburg ihr Angebot für die Sommermonate verbessert hat, nimmt die SPÖ nun das Land in die Pflicht nachzuziehen. In einem Antrag fordert die Landespartei für die gesamten Sommerferien heuer in allen Bezirken für Kinder aller Altersgruppen ein mehrwöchiges ganztägiges Angebot – und das am besten kostenlos.