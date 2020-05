Ein 33-jährige Pakistani geriet am Montagvormittag im Salzburger Stadtteil Lehen mit einem 27-jährigen Syrer aneinander. Der Auslöser für den Streit war anscheinend eine Beleidigung. Der 33-Jährige soll den Syrer mit einem Fahrradständer verletzt haben. Umgekehrt gab der Pakistani an, am Finger verletzt worden zu sein.