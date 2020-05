Elf Baustellen in Tirol

Insgesamt laufen heuer elf Asfinag-Baumaßnahmen in Tirol. Am spektakulärsten ist die Sanierung der Innbrücke an der A12 bei Terfens (noch bis Herbst 2021). Trotz des Corona-Stillstandes habe man wichtige Arbeiten noch vor dem Ansteigen des Inns (Schneeschmelze) geschafft, sagt Fromm. Weiters laufen die Sanierungem der Gschnitztalbrücke an der A13 bei Pfons und der alten Röhre des Perjentunnels an der S 16.