Etwa 500.000 Personen leiden in Österreich unter Asthma. „Die regelmäßige Verabreichung von systemischem Kortison sollte dabei möglichst vermieden werden“, betont Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl vom Krankenhaus Hietzing in Wien. „Dank intensiver Forschung in den vergangenen Jahren wurde eine gezieltere Therapie mit Antikörpern, speziell bei Patienten mit schwerem Asthma entwickelt, die zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität der Patienten beiträgt“. Besonders streicht der Experte hervor, dass in Zeiten von Corona diese Behandlung auf jeden Fall fortgesetzt werden soll. "Eigene Erfahrungen haben gezeigt, dass bei Patienten mit einer Antikörpertherapie trotz einer schwerwiegenden Infektion wie Covid-19 keine Verschlimmerung der Symptome nachweisbar waren. Somit konnten eine Hospitalisierung und eine zusätzliche Therapie mit systemischen Kortison vermieden werden.