Der gläubige Bartali zögerte in den Wirren des Krieges keine Sekunde, um Menschen in Not zu helfen. Als Deutschlands Wehrmacht 1943 nach dem Sturz von Diktator Benito Mussolini Mittel- und Norditalien besetzte, wurden in diesen Regionen die Juden verfolgt. Eine neue, nicht-jüdische Identität rettete vor Verschleppung in Konzentrationslager und Bartali half, Passfotos, gefälschte Ausweise oder Passagierscheine durch die von der Wehrmacht besetzte Toskana zu transportieren.