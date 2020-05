Am Montagvormittag entdeckten Bauarbeiter auf dem Gelände der ÖBB eine Fliegerbombe amerikanischen Typs. Die Häuser im gefährdeten Bereich mussten vorsichtshalber evakuiert werden und der Entminungsdienst rückte an um den Zünder zu entschärfen, was gegen 12 Uhr erfolgreich gelang.