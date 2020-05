Allen voran: Fenerbahce Istanbul! In türkischen Medien wird von einem unterschriftsreifen Zweijahresvertrag gesprochen. Was Bjelica verneint. „Ich hatte keinen direkten Kontakt, weiß aber, dass ich dort auf der Trainerliste stehe“, meint Neno, der auch zugibt, dass ihn der 19-fache türkische Meister in jedem Fall reizen würde: „Ja, Fenerbahce ist eine ganz große Adresse!“