Das Preisgeld kommt der US-Hilfsorganisation No Kid Hungry zugute, die sich für hungernde Kinder in den USA einsetzt. An dem „Stay at Home Slam“ auf der Nintendo-Konsole nahmen Tennisgrößen wie Serena Williams und Maria Scharapowa teil, aber auch andere Prominente wie das Model Gigi Hadid. Kommentiert wurden die Spiele von John McEnroe.