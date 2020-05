Strenge Vorsichtsmaßnahmen werden am Donnerstag in Eisenstadt herrschen, wenn sich die Abgeordneten zur Landtagssitzung treffen. Erstmals seit Beginn der Krise ist eine Vollbesetzung vorgesehen. Es gilt Maskenpflicht, zwecks Abstandhalten müssen die Mandatare teilweise in der Besuchergalerie sitzen. Fiebermessungen sind ebenfalls vorgesehen.