Windräder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Das Burgenland ist hier schon lange Vorreiter. Besonders die Parndorfer Platte ist geprägt von den weißen Giganten. Viele der Anlagen stammen aber noch aus der Anfangszeit des Booms und sind in die Jahre gekommen. Die Energie Burgenland hat daher begonnen, diese durch neue, leistungsstärkere Windräder zu ersetzen. 233 Millionen Euro werden allein in den nächsten Jahren investiert. Gleichzeitig will das Energieunternehmen ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen und die ausgedienten Anlagen wiederverwerten.