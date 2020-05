Ganz in diesem Sinne gleichen die Rezepte in unserem neuen „Krone“-Magazin NATURKÜCHE einer Spazierfahrt über Bauernhöfe, Wiesen und Wälder. Wir rücken die Natur, in der wir leben und die so unendlich reich ist an Schätzen, in den Fokus unseres Genusses. Dabei besinnen wir uns auf Altbekanntes und Bewährtes, kochen mit Urgetreide, holen Brennnesseln, Giersch und Vogelmiere in die gute Stube. Wir rufen die Aromen unserer alten heimischen Apfel- und Birnensorten in Erinnerung. Nicht zuletzt bitten wir Kraut, Kohl und Kartoffeln vor den Vorhang, genau wie die herrlichen Früchte des Frühsommers - von Waldbeeren über Spargel bis zu Rhabarber und Holunderblüten. Alle Kochanleitungen sind wie immer leicht verständlich geschrieben und Schritt für Schritt erklärt. Stürzen Sie sich also in das naturnahe Schlemmer-Erlebnis.