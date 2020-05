Liverpool-Rückkehr

Zuletzt ging Klub-Vorstand Erdal Torunogullari via Instagram auf seinen nunmehrigen Ex-Torwart los: „Er möchte, dass wir ihn für die Monate bezahlen, in denen er nicht gespielt hat. Wir wollen keine Zahlung leisten, die nicht verdient ist.“ Und das, obwohl Karius in der Corona-Krise sogar eine Gehalts-Reduzierung anbot. Nun folgte die Trennung, die Rückkehr nach Liverpool steht bevor. Wo der Keeper noch einen Vertrag bis 2022 hat.