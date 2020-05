Fehlende Passagierflüge Problem für Postversand

Indes haben am Montag Branchenverbände gewarnt, dass der weitgehende Stopp von Passagierflügen in aller Welt den Transport internationaler Postsendungen erschwere. Die Kapazität in den Frachträumen sei knapp, koste mehr als zuvor, und die Transporte brauchten mehr Zeit, teilten der Weltluftfahrtverband IATA und der internationale Postverband UPU mit.