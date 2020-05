„Das könnte das Bild verzerren“

Schon aktuell habe die Krise große Auswirkungen. Normalerweise stünden um diese Jahreszeit nämlich Materialtests der Skifirmen und Verbände auf Gletschern oder in Skigebieten in der südlichen Hemisphäre an. Wegen der Reisebeschränkungen ist dies aber weitgehend unmöglich, vor allem für Teams aus Ländern ohne eigene Gletscher. „Das könnte das Bild verzerren, das ist für mich nicht ganz in Ordnung“, sagte der 48-Jährige. Er sehe „keine Möglichkeit, wie man für Gerechtigkeit sorgen könnte“.