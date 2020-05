Bader neuer Tormann

Die Parndorfer wurden aber auf der Tormannposition schnell fündig. Hafner & Co. bedienten sich einfach bei Ligakonkurrent Deutschkreutz und verpflichtete Daniel Bader. “Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil“, so Hafner weiter, “außerdem ist er ein versprechen für die Zukunft.“ Aber nicht nur Weidinger muss im Sommer den Klub verlassen. Zwei weitere “Ur“-Parndorfer traf es auch. Mit Sebastian Leszkovich und Andreas Steinhöfer plant man bei den Burgenländern auch nicht mehr. Auch bei Leszkovich ist für Außenstehende die Trennung nicht nachvollziehbar. Denn der Mittelfeldspieler stand in allen 17 Spielen der Saison 2019/20 am Feld und konnte fünf Volltreffer erzielen. “Es sind Spieler die wirklich viele Jahre bei uns gespielt haben. Aber wir wollten etwas verändern und da hat es eben auch die beiden getroffen“, versucht Hafner zu erklären.



Die Kaderzusammenstellung für die neue Meisterschaft hat bei den Parndorfern also schon begonnen. Die Ziele steckt man sich beim ehemaligen Bundesligisten wieder etwas höher. “Unsere jungen Spieler sind wieder ein Jahr älter geworden und konnten Spielpraxis sammeln. Ich glaube wir haben eine gute Mischung in unserer Mannschaft und können nächste Saison wieder eine bessere Rolle in der Meisterschaft spielen“, meint Hafner. Wann die neue Punktejagd in der Burgenlandliga startet, steht wie bei allen anderen Ligen noch in den Sternen. Das Training wird bei den Burgenländern aber mit Mitte Mai wieder aufgenommen.