Im Ski-Damenlager gehören zwei Salzburgerinnen der Nationalmannschaft an: Anna Veith und Bernadette Schild. Salzburgs letzte Siegerin in einem Weltcup-Rennen, Mirjam Puchner vom WSV St. Johann, wurde nach einer durchwachsenen Saison mit anhaltenden Problemen in ihrem operierten Bein hingegen in den A-Kader zurückgestuft.