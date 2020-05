Universal hatte auf die zu Beginn der Corona-Krise geschlossenen Kinos reagiert, indem man einige eigentlich zunächst für den Kinostart vorgesehene Filme direkt als Stream veröffentlicht hat. Der Preis so eines Streams bewegt sich mit Leihkosten von 15 Euro etwa auf dem Niveau eines Kinobesuchs, das Angebot - etwa beim Animationsfilm „Trolls World Tour“ - wurde von den Filmfans offenbar gut angenommen. Universal kündigte wenig später an, künftig all seine Filme parallel zum Kinostart auch direkt in die Heimkinos streamen zu wollen - zum großen Zorn der Kinobetreiber.