Im April 2020 kam es mit plus 24.431 Personen oder plus 119,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem deutlichen Anstieg der arbeitslos vorgemerkten Personen auf insgesamt 44.928. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit in Österreich um 225.978 Personen oder 76,3 Prozent auf insgesamt 522.253.