Am Netzausbau halte „Drei“ trotz Pandemie fest, betonte Trionow. Auch die Verschiebung der zweiten 5G-Auktion werde am Plan nichts im größeren Maßstab verändern. Durch die ununterbrochen steigendenden Datenmengen seien die Netzbetreiber, Krise hin oder her, ohnehin gezwungen, die Netze laufend auszubauen. Hier gebe es keinen Notbetrieb, so Trionow.