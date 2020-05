Großartiges RPG: "Knights of the Old Republic"

Wer lieber ein episches Einzelspieler-Rollenspiel erlebt, statt sich ins MMO-Getümmel zu stürzen, dem seien an dieser Stelle die zwei "The Old Republic"-Vorgänger "Knights of the Old Republic" ("KOTOR") und "Knights of the Old Republic II" ans Herz gelegt. Die von Bioware und Obsidian geschaffenen RPGs verstanden es 2003 und 2005 virtuos, den Spieler in ein fesselndes "Star Wars"-Universum mit liebenswürdigen Charakteren, unerwarteten Wendungen und packender Handlung zu entführen. Die Games sind über Plattformen wie Steam nach wie vor für den PC verfügbar, das erste "KOTOR" gibt's außerdem bereits als Android-Umsetzung.