Am 31. März endete für alle Interessierten an einem Human- oder Zahnmedizinstudium die Frist für die Online-Anmeldung. Die Frist für das Studium der Molekularen Medizin an der Medizinischen Universität Innsbruck läuft allerdings noch bis zum 29. Mai. Durchschnittlich 100 Kandidaten bewerben sich jedes Jahr um einen von 30 Plätzen für das Bachelorstudium.