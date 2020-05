Geldanlage-Strategie #3: Immobilien als Renditeobjekt

Auch der Kauf einer Wohnimmobilie kann sich als lukrative Geldanlage herausstellen. Diese Anlageform bringt Investoren eine maximale Sicherheit, da sich der Wert von Wohnimmobilien kaum nach unten bewegt. Ganz im Gegenteil: Vor allem in großen Ballungsgebieten steigen die Preise auf dem Immobilienmarkt immer weiter. So kann sich ein Investment in eine Immobilie in ein paar Jahren deutlich auszahlen. Allerdings benötigt es für eine Geldanlage in eine Immobilie meistens auch ein großes Eigenkapital. Wer darüber nachdenkt in eine Immobilie zu investieren, sollte besonders auf die Lage achten. So kann sich der Kauf einer Immobilie in wenigen Jahren als echtes Betongold herausstellen, da die Nachfrage in der Region gewachsen ist.