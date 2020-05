Die Analyse zweier IT-Experten, die vom US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ veröffentlicht wurde, lässt kaum ein gutes Haar an der Software der für technisch starke Android-Smartphones zum günstigen Preis bekannten Chinesen. Ein Experte spricht ob all der Datenschutzrisiken von einer „Hintertür mit Telefonfunktion“ und demonstrierte, wie der Xiaomi-Browser selbst hochsensible Privatsachen wie einen Pornhub-Besuch im Inkognito-Modus an seine Herren in China meldete.