Frankreich darf der Fluggesellschaft Air France in der Coronavirus-Krise mit sieben Milliarden Euro in Form von Kreditgarantien und eines Kredits als Anteilseigner helfen. Die EU-Kommission hat die Liquiditätshilfen am Montag unter anderem mit dem Hinweis gebilligt, dass ohne staatliche Unterstützung die Insolvenz der Airline drohen könnte.