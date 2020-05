Italien lockert Ausgangsbeschränkungen

Italien zählt zu den am härtesten von der Lungenkrankheit Covid-19 getroffenen Staaten, allerdings fiel die Zahl der gemeldeten Todesfälle am Sonntag mit 174 auf den niedrigsten Wert seit fast zwei Monaten. Insgesamt haben die Behörden 28.884 Todesfälle registriert sowie 210.717 Infizierte. Besonders viele Fälle gibt es in der industriestarken Lombardei und anderen nördlichen Regionen. Dennoch lockert Italien nun seine Ausgangsbeschränkungen.