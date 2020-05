Mit neuem Online-Escape-Game durch die Krise

Ursprünglich stammen Live Escape Games von sogenannten „Point- and Click-Adventures“ ab und gelten als deren Transformation in die Wirklichkeit. Mit den Crime Stories geht „Crime Runners“ einerseits zurück zum Ursprung der Branche, betritt andererseits als junges Unternehmen auch völliges Neuland. „Wir wollten nicht wahrhaben, dass wir unseren Kunden für unbestimmte Zeit keine Geschichten aus unserem Universum erzählen können“, sagt Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners. „Nach 1-2 Tagen Schockstarre, als die Ausgangsbeschränkungen verkündet wurden, haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, dass wir nun unser erstes Abenteuer im Stil klassischer Point- and Click-Adventures entwickeln.“