In Europa stehen aufgrund des Coronavirus die Sport-Ligen still. Währenddessen begannen in Taiwan trotz des gesundheitlichen Risikos im April die Baseball- und Fußballsaison. Alle Partien finden ohne Zuschauer im Stadion statt. „Für das Land ist es eine große Möglichkeit. Man kann Ansehen gewinnen. Viele schauen zu“, meint Ange Samuel Kouame von Tatung FC.