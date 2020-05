In allen Bundesländern mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Steigende Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr verzeichnen alle Bundesländer, am stärksten ist der Zuwachs in Tirol (108%) und Salzburg (83%). Es folgen die Steiermark (77%), Oberösterreich und Kärnten (je 65%), das Burgenland (62%), Vorarlberg (58%), Niederösterreich (54%) und Wien (41%). Ende April 2020 standen beim AMS 53.846 offene Stellen zur Verfügung. Insgesamt konnten in diesem Jahr 212.693 Personen aus AMS-Vormerkung heraus wieder Arbeit aufnehmen.