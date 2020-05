Interessenten können sich auf verbotengut.at in einer von drei Kategorien anmelden: Schüler im Alter von 14 bis 20 Jahre; inskribierte Studenten bis 25 Jahre; sowie in der Kategorie „Offene Klasse - Österreichische Staatsmeisterschaft“, die allen Personen offen steht, die nicht Mitglied des HackingLabs oder der Cyber Security Austria sind. Für Einsteiger ohne Vorkenntnisse, die sich für das Thema „Hacking“ interessieren, gibt es außerdem die Möglichkeit, an der Level1 Start Challenge teilzunehmen.