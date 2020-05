US-Vizepräsident Mike Pence sah sich mit scharfer Kritik konfrontiert, nachdem er in der vergangenen Woche bei einem Besuch in einem Krankenhaus keine Schutzmaske getragen hatte. Am Montag drückte er darüber nachträglich sein Bedauern aus. Er werde regelmäßig auf das Coronavirus getestet und sei deshalb davon ausgegangen, dass eine solche Maßnahme nicht notwendig sei. „Aber ich hätte in der Mayo Clinic eine Maske tragen sollen“, zeigte sich Pence gegenüber Fox News einsichtig.