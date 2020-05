Die 25-Jährige hatte am Samstag verletzungsbedingt auf ein Antreten bei der „Top of Austria Challenge“ in Wien verzichtet und zu dem Zeitpunkt noch auf eine rasche Besserung gehofft. Eine danach erfolgte Untersuchung brachte nun aber Gewissheit. „Ich hatte noch gehofft, dass sich durch die Schonung in der Corona-Auszeit das Problem von selbst lösen würde. Leider ging diese Rechnung nicht auf. Es gibt leider keinen Ausweg, ich muss mich operieren lassen“, gab das ÖTTV-Ass Einblick.