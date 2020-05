Alter Trend: Batik-Print zurück im Kleiderschrank

Entweder man liebt es oder man hasst es: Batik. Ein Trend, der nie gänzlich verschwunden ist, feiert nun offenbar auch bei großen Modemarken sein Comeback. Geht es nach „Diesel“, so trägt man jedenfalls wieder das Muster. In der neuesten Kollektion gibt es wilde Pullover und weitere Stücke in dem Design. Deshalb haben wir uns auch auf Instagram einmal umgesehen, wo man eindeutig erkennt, Batik ist wieder oder noch immer modern.