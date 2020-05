„Die große Chance von der Belehrungsschule der Vergangenheit zur lernenden Schule des 21. Jahrhunderts: Wir vergessen oft, dass unser öffentliches Schulsystem eine relativ junge Institution ist, die mit dem Beginn der Industrialisierung bzw. in Österreich unter Maria Theresia im Jahre 1774 geschaffen wurde“, erklärt Salcher. Daher fehle der Schule von Anfang an die Einbindung in unsere Gesellschaft, die z. B. in der Wirtschaft jahrhundertelang durch die Bauern, Märkte, Handwerker, Kaufleute, Handelsschiffe und Banken immer gegeben war. Die Wirtschaft war immer Teil unseres Lebens, so wie Sport, Technik oder Kultur.