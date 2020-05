Unterricht im Turnsaal statt in der Klasse

An vielen Schulen fand der Unterricht nicht im normalen Klassenzimmer statt, sondern im Turnsaal - so etwa im Goethe-Gymnasium in der Astgasse in Wien-Penzing. Dort waren unter anderem die Handläufe an den Stiegen mit Absperrband verklebt, am Boden fanden sich Streifen zur Abstandsregelung. Bereits am Eingang deutlich sichtbar waren die Tafeln mit Hygieneregeln und Anweisungen zum richtigen Bewegen im Schulhaus. Vorbereitet wurde dies über das lange Wochenende von zahlreichen freiwilligen Lehrkräften.