Sie brauchen keinen Pfarrer, leben das Motto von der Liebe „in guten wie in schlechten Zeiten“. 37.700 (!) Masken, von denen die ersten schon an Tag eins der offiziellen Maskenpflicht in bestimmten Bereichen produziert wurden, haben die Rapid-Fans bereits bestellt. Die Schlange bei der Wiedereröffnung des Fanshops war lang, die Auktion eines Trikots der Saison 1996/97 von Trainer Didi Kühbauer, die noch bis Donnerstag läuft, hält derzeit bei 2600 Euro, der grün-weiße „Kinoabend“ brachte zuletzt dank Spenden eine niedrige fünfstellige Summe.