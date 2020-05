Skifahren können die Burschen. Also lag es vor allem im mentalen Bereich, warum der erste Winter nach dem Rücktritt von Superstar Hirscher in den technischen Disziplinen großteils in die Hose ging. Zu diesem Schluss kam auch Österreichs Slalom-Cheftrainer Marko Pfeifer bei seiner Analyse. „Es war eine total wichtige Saison, alle haben brutal viel gelernt. Es hat uns stärker gemacht“, ist sich Pfeifer sicher.