„Es gab nicht einmal eine Temperaturmessung“

Nach 50 Stunden schließlich die Ankunft in Klagenfurt. Seither befindet sich Binder in Heimquarantäne. „Zu bemerken wäre noch, dass ich nirgends untersucht wurde, es gab nicht einmal eine Temperaturmessung.“ So oder so: eine Reise, die er wohl nicht so schnell vergisst ...