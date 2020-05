Drogen sorgen in Kärnten weiterhin für Probleme: Sonntagmittag alarmierte ein besorgter Vater in Klagenfurt die Polizei, weil es seiner 26-jährigen Tochter sehr schlecht gehe. Ihr Lebensgefährte (32) soll die junge Frau am Vorabend gezwungen haben, Drogen zu konsumieren.