Unsere Grenzen werden gut überwacht, nicht nur in Corona-Zeiten. Derzeit gelten aber besonders strenge Regeln bei der Einreise. Prinzipiell gilt: Will man von außerhalb legal zu uns, geht es 14 Tage in Quarantäne. Es sei denn, man kann einen negativen Corona-Test vorweisen - der darf maximal vier Tage alt sein.