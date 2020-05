Mit 53,8 Kilometern übertraf Daniel Steinlechner beim Wings For Life App Run alle Erwartungen: Als Gesamt-23. mitten in der Weltspitze, bester Salzburger überhaupt und Weltsieger in der Klasse Männer 50. Da staunte auch Zuschauer DJ Ötzi und pushte den superschnellen Salzburger mit der Welle.