Robert-Koch-Institut: Nur noch gut 29.000 Menschen infektiös

Tatsächlich waren auf Basis der Zahlen der Robert-Koch-Instituts am Donnerstag aber nur noch gut 29.000 Menschen infektiös. Merkel und Spahn hatten also eine um fast ein Drittel höhere Größenordung genannt. Da die Fälle der Genesenen täglich die der neu Infizierten weit übersteigt und es weiterhin Todesfälle gibt, sinkt die Zahl der infektiösen Menschen weiter. Mit Stand vom Sonntag betrug sie rund 25.000 - wie auch Spahn in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ bestätigte.